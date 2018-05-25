Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов

"Создавая экономику доверия" — под таким девизом проходит Петербургский международный экономический форум. Участники — а их более 15 тысяч — обсуждают самые серьезные и злободневные вопросы.
Первый день ПМЭФ уже завершился. Заключены сотни контрактов, подписаны соглашения.
Впрочем говорили не только о работе и бизнесе, но и об отдыхе. Так, министр туризма Болгарии Николина Ангелкова в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой заявила, что ее страна с распростертыми объятиями ждет российских туристов. Для наших соотечественников в Болгарии приготовили массу приятных сюрпризов. Среди них спа- и кулинарные туры.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.