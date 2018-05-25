Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов

"Создавая экономику доверия" — под таким девизом проходит Петербургский международный экономический форум. Участники — а их более 15 тысяч — обсуждают самые серьезные и злободневные вопросы.



Министр туризма Болгарии на ПМЭФ: ждем российских туристов

Первый день ПМЭФ уже завершился. Заключены сотни контрактов, подписаны соглашения.

Впрочем говорили не только о работе и бизнесе, но и об отдыхе. Так, министр туризма Болгарии Николина Ангелкова в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой заявила, что ее страна с распростертыми объятиями ждет российских туристов. Для наших соотечественников в Болгарии приготовили массу приятных сюрпризов. Среди них спа- и кулинарные туры.

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