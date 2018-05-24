Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом

Петербургский международный экономический форум собрал более 15 тысяч делегатов из 72 стран мира. Конечно же, широко представлена Россия.



Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом

Среди многочисленных регионов присутствует и Калининградская область. Чем она гордится? На этот вопрос в эксклюзивном интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил директор Заказчика проекта "Русская Европа" Александр Ярошенко. Он также рассказал о том, что даст этот проект простым калининградцам.

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