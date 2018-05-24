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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом

Правда ТВ » ПМЭФ-2018

Петербургский международный экономический форум собрал более 15 тысяч делегатов из 72 стран мира. Конечно же, широко представлена Россия.


Калининград похвалился на ПМЭФ необычным проектом

Среди многочисленных регионов присутствует и Калининградская область. Чем она гордится? На этот вопрос в эксклюзивном интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил директор Заказчика проекта "Русская Европа" Александр Ярошенко. Он также рассказал о том, что даст этот проект простым калининградцам.

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