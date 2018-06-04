Рязань на ПМЭФ: будущее за цифровой экономикой

Будущее за цифровой экономикой. Рязанская область имеет огромные перспективы в этой отрасли и не планирует на этом останавливаться. Так на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с компанией 1С о создании в Рязанской области единой платформы управления государственной властью.



Рязань на ПМЭФ: будущее за цифровой экономикой

Это уникальный проект, которым сегодня ни один другой регион похвастаться не может. Кроме того, в регионе - несколько вузов, где обучают IT-специалистов, а на рынке - огромное количество компаний, занятых на рынке информационных технологий.

Об этом в интервью "Правде.Ру" в кулуарах ПМЭФ сообщил руководитель проектного офиса "Цифровая экономика" Рязанской области Игорь Горских. Он также рассказал и о других соглашениях, которые были подписаны на Петербургском форуме. Регион заключил договоров на десятки миллиардов рублей.