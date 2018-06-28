Строительная отрасль переживает масштабную трансформацию, которая, так или иначе, коснется всех игроков рынка жилой недвижимости. И если с крупными девелоперами все более-менее понятно, то как быть среднему бизнесу?
Какие проекты сегодня выбирают небольшие строительные компании, что подарить новосёлам, а также зачем, все-таки, окно в ванной, в программе «Вся правда о недвижимости» рассказал генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.
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