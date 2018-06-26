Всем ли URBAN?

Зачем девелоперам открытость? Какие тренды ждут диджитальщиков после июля 2018 года? И уйдет ли Макс в шоу-бизнес?



Всем ли URBAN?

Об этом и не только в программе «Вся Правда о Недвижимости» рассказывает сам Максим Жучков Digital Director Central Properties