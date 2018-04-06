Вторичный рынок идеологически устарел

Почему региональному рынку грозит затоваривание, а в столице наступило время выгодных сделок? Почему риелторам проще работать на рынке новостроек? Как ипотека повлияла на структуру спроса?
Об этом и не только в программе "Вся Правда о Недвижимости" рассказала генеральный директор "Метриум" Наталья Круглова.
Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса.
Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".