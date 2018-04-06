Вторичный рынок идеологически устарел

Почему региональному рынку грозит затоваривание, а в столице наступило время выгодных сделок? Почему риелторам проще работать на рынке новостроек? Как ипотека повлияла на структуру спроса?



Вторичный рынок идеологически устарел

Об этом и не только в программе "Вся Правда о Недвижимости" рассказала генеральный директор "Метриум" Наталья Круглова.