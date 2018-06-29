“Правда.Ру”. Онлайн-конференция: ОСАГО в вопросах и ответах. Либерализация

В обиходе автовладельцев с недавних пор появилось новое слово - "либерализация".
Подробно о том, что это и как именно повлияет на пользователей ОСАГО расскажет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в онлайн-конференции 29 июня, в 11:00
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Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Банковский сектор всегда был единственным источником денег для лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять денег у банкиров.