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Автор Редакция рубрики "Общество"

“Правда.Ру”. Онлайн-конференция: ОСАГО в вопросах и ответах. Либерализация

Правда ТВ » Диалоги

В обиходе автовладельцев с недавних пор появилось новое слово - "либерализация".


“Правда.Ру”. Онлайн-конференция: ОСАГО в вопросах и ответах. Либерализация

Подробно о том, что это и как именно повлияет на пользователей ОСАГО расскажет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в онлайн-конференции 29 июня, в 11:00

 

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