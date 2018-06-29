“Правда.Ру”. Онлайн-конференция: ОСАГО в вопросах и ответах. Либерализация

В обиходе автовладельцев с недавних пор появилось новое слово - "либерализация".



“Правда.Ру”. Онлайн-конференция: ОСАГО в вопросах и ответах. Либерализация

Подробно о том, что это и как именно повлияет на пользователей ОСАГО расскажет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в онлайн-конференции 29 июня, в 11:00