Людям нужны живые инфоповоды – Юлия Зинкевич

Как изменился отраслевой пиар за 12 лет? Существует ли идеальный пресс-релиз? И чего хотят PR-агентства от клиентов?



Людям нужны живые инфоповоды – Юлия Зинкевич

Об этом и не только рассказывает генеральный директор Коммуникационного Агентства "Правила общения" Юлия Зинкевич