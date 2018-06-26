Людям нужны живые инфоповоды – Юлия Зинкевич

Как изменился отраслевой пиар за 12 лет? Существует ли идеальный пресс-релиз? И чего хотят PR-агентства от клиентов?
Об этом и не только рассказывает генеральный директор Коммуникационного Агентства "Правила общения" Юлия Зинкевич
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По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?
Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.