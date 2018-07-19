”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным

Саммит с участием лидеров России и США, состоявшийся 16 июля в Хельсинки, вызвал диаметрально различные отклики в Москве и Вашингтоне. Если российские официальные СМИ оценивают встречу в верхах как "прорыв в двусторонних отношениях", то четвертая власть США выносит совсем иной вердикт.
Американские аналитики говорят о саммите как о "большом провале" Трампа, который якобы показал свою мягкость и пошел на неоправданные уступки в ходе переговоров с Путиным. По данным Washington Post, в канун саммита сотрудники Белого Дома подготовили для Трампа рекомендации, которые предписывали президенту США занять более жесткую позицию по ряду ключевых вопросов. Однако Трамп проигнорировал советы своего окружения и решил поговорить с Путиным по-дружески.
Телеканал Fox News был в ярости: "Это просто неправильно. Президент США говорит с нашим самым большим врагом или противником, позволяя ему выйти сухим из воды и даже не выступая с хотя бы малейшей критикой!" — возмущался ведущий американского телеканала.
Подробности в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.