”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным

Саммит с участием лидеров России и США, состоявшийся 16 июля в Хельсинки, вызвал диаметрально различные отклики в Москве и Вашингтоне. Если российские официальные СМИ оценивают встречу в верхах как "прорыв в двусторонних отношениях", то четвертая власть США выносит совсем иной вердикт.



”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным

Американские аналитики говорят о саммите как о "большом провале" Трампа, который якобы показал свою мягкость и пошел на неоправданные уступки в ходе переговоров с Путиным. По данным Washington Post, в канун саммита сотрудники Белого Дома подготовили для Трампа рекомендации, которые предписывали президенту США занять более жесткую позицию по ряду ключевых вопросов. Однако Трамп проигнорировал советы своего окружения и решил поговорить с Путиным по-дружески.

Телеканал Fox News был в ярости: "Это просто неправильно. Президент США говорит с нашим самым большим врагом или противником, позволяя ему выйти сухим из воды и даже не выступая с хотя бы малейшей критикой!" — возмущался ведущий американского телеканала.

Подробности в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева