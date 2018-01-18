Простая история: Трампу важен не Иран, а его деньги

Почему Трамп хочет отменить «ядерную сделку» с Ираном? Есть очень простая теория, которая основана на личности президента США, больше капиталиста, чем политика. Ему просто жалко отдавать миллиарды иранских авуаров, замороженных в банках США.



Простая история: Трампу важен не Иран, а его деньги

Какие последствия повлечет за собой отказ от обамовского «соглашения десятилетия»? Развалится ли Иран на части или станет проамериканским? И почему эта участь не грозит Северной Корее? Об этом в программе «Диалоги» руководитель направления «Восток» Саид Гафуров и международный обозреватель «Правды.Ру» Любовь Степушова.