Почему Трамп хочет отменить «ядерную сделку» с Ираном? Есть очень простая теория, которая основана на личности президента США, больше капиталиста, чем политика. Ему просто жалко отдавать миллиарды иранских авуаров, замороженных в банках США.
Какие последствия повлечет за собой отказ от обамовского «соглашения десятилетия»? Развалится ли Иран на части или станет проамериканским? И почему эта участь не грозит Северной Корее? Об этом в программе «Диалоги» руководитель направления «Восток» Саид Гафуров и международный обозреватель «Правды.Ру» Любовь Степушова.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.