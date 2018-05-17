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Автор Редакция рубрики "Общество"

Адам и Ева и первородный грех

Правда ТВ » Диалоги

В Адаме и Еве сосредоточено все человечество. У нас будет разговор о первородном грехе...


Адам и Ева и первородный грех

"Господь наводит, как пишет Творец Книги Бытия, на человека сон, берет ребра его и из ребра создает ему помощницу, женщину. Это является особым промыслом в этом мире. Адам и Ева - женщина и мужчина, они дополняют друг друга", - рассказывает протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве

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Темы религия евангелие программа Диалоги
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