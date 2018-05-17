В Адаме и Еве сосредоточено все человечество. У нас будет разговор о первородном грехе...
"Господь наводит, как пишет Творец Книги Бытия, на человека сон, берет ребра его и из ребра создает ему помощницу, женщину. Это является особым промыслом в этом мире. Адам и Ева - женщина и мужчина, они дополняют друг друга", - рассказывает протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве
В эфире программа "Диалоги"
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.
Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.