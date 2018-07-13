У США резко меняются стратегические приоритеты.
Кто сейчас главный враг американцев и чего требует Трамп от стран НАТО? Ситуацию комментирует международный обозреватель Саид Гафуров.
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В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.