Почему Трамп идет на обострение своих отношений с НАТО

У США резко меняются стратегические приоритеты.



Зачем Трамп обостряет свои отношения с НАТО

Кто сейчас главный враг американцев и чего требует Трамп от стран НАТО? Ситуацию комментирует международный обозреватель Саид Гафуров.