Каждое предприятие, которое выпекает хлебобулочные изделия должно проходить клинические испытания на качество продукта. Но не все хлебокомбинаты могут себе это позволить. Причина все та же - недостаток финансовых средств. Непроверенный продукт попадает на прилавки магазинов и мы его едим. Какой же хлеб должен быть на наших столах и что такое специализированное хлебобулочное изделие?
В эксклюзивном интервью для Pravda.ru Марина Костюченко, директор ФГАНУ НИИХП ответила на ряд вопросов нашего корреспондента.
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Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
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