Почему на прилавки магазинов попадает непроверенный хлеб

Каждое предприятие, которое выпекает хлебобулочные изделия должно проходить клинические испытания на качество продукта. Но не все хлебокомбинаты могут себе это позволить. Причина все та же - недостаток финансовых средств. Непроверенный продукт попадает на прилавки магазинов и мы его едим. Какой же хлеб должен быть на наших столах и что такое специализированное хлебобулочное изделие?



Почему на прилавки магазинов попадает непроверенный хлеб

В эксклюзивном интервью для Pravda.ru Марина Костюченко, директор ФГАНУ НИИХП ответила на ряд вопросов нашего корреспондента.