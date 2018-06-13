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Автор Редакция рубрики "Общество"

Почему на прилавки магазинов попадает непроверенный хлеб

Правда ТВ » Диалоги

Каждое предприятие, которое выпекает хлебобулочные изделия должно проходить клинические испытания на качество продукта. Но не все хлебокомбинаты могут себе это позволить. Причина все та же - недостаток финансовых средств. Непроверенный продукт попадает на прилавки магазинов и мы его едим. Какой же хлеб должен быть на наших столах и что такое специализированное хлебобулочное изделие?


Почему на прилавки магазинов попадает непроверенный хлеб

В эксклюзивном интервью для Pravda.ru Марина Костюченко, директор ФГАНУ НИИХП ответила на ряд вопросов нашего корреспондента.

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