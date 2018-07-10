“Новый Ближний Восток” vs Иран: новая стратегическая транспортная артерия

В то время как США и Израиль готовятся к возможной войне с Ираном, одна из самых богатых стран Персидского залива Саудовская Аравия укрепляет свои связи с Тель-Авивом, чтобы противостоять иранскому вмешательству в гражданскую войну в соседнем Йемене. Эр-Рияд обвиняет Иран в поставках вооружений йеменским повстанцам, которые время от времени совершают ракетные атаки на Саудовскую Аравию.



“Новый Ближний Восток” vs Иран: новая стратегическая транспортная артерия

Неслучайно саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд в марте этого года предупредил о возможности войны Эр-Рияда с Тегераном в ближайшие 10-15 лет. И хотя между Саудовской Аравией и Израилем до сих пор отсутствуют дипломатические отношения, обе страны ведут закулисные переговоры с целью создания негласного альянса против Ирана. И Эр-Рияд, и Тель-Авив стремятся не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

На днях израильские СМИ сообщили о том, что Израиль предложил Саудовской Аравии начать строительство железной дороги из Хайфы в саудовский порт Даммам. Эту инициативу озвучил израильский министр транспорта Исраэль Кац. Если этот проект будет реализован, то речь будет идти о первой в истории железнодорожной магистрали от Средиземного моря до Персидского залива. Эта дорога может быть построена в рамках инициативы "Пути к региональному миру".

Эр-Рияд внимательно изучает инициативу Тель-Авива, так как она может ускорить реализацию масштабной программы экономических реформ Vision 2030, которую обнародовал недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Он собирается ослабить зависимость экономики Саудовской Аравии от экспорта нефти и привлечь иностранные инвестиции в развитие нефтяного сектора экономики.

В реализации этого плана Эр-Рияда, помимо Израиля, мог бы сыграть большую роль Китай, который рассматривает Саудовскую Аравию важным связующим звеном в амбициозном плане Поднебесной по воссозданию Великого шелкового пути. США уже одобрили этот проект, так как он мог бы способствовать планам Вашингтона по созданию так называемого "Нового Ближнего Востока".

Что же касается России, то ее реакция на этот план пока неизвестна. Тем не менее, израильские СМИ утверждают, что госкорпорация "Российские железные дороги" (РЖД) проявляет интерес к этому проекту, так как российская компания планирует принять участие в прокладке так называемой Трансарабской магистрали, которая соединит между собой страны Персидского залива.

В то же время Кремль может не одобрить план строительства железной дороги между Израилем и Саудовской Аравией, так как он предусматривает замену Сирии Израилем в качестве страны-посредника для укрепления торгово-экономических связей между Евросоюзом и странами Персидского залива. Таким образом, эта железная дорога пройдет в обход Сирии, и Дамаск будет изолирован от этой стратегически важной транспортной артерии. Такой сценарий явно не входит в планы России по созданию на Ближнем Востоке противовеса влиянию США.

Как известно, и Израиль, и Саудовская Аравия являются ближайшими военно-политическими союзниками Вашингтона, и Москве невыгодно укрепление альянса между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Тем не менее Саудовская Аравия и Израиль продолжают совместные усилия по ослаблению роли Ирана на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, наследный принц Саудовской Аравии недавно провел секретные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в столице Иордании Аммане. Стороны обсуждали не только возможность строительства железной дороги. Речь идет также о возможной закупке Саудовской Аравией израильского вооружения для создания мощной системы противоракетной обороны.

Комментарий международного обозревателя Айдына Мехтиева