Возможно, это звучит неполиткорректно, но не Россия инициировала санкции и не в ее силах их отменить. Это могут сделать только американцы, которые постоянно повышают градус противостояния с Ираном.
Напоминаем, что 5 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против Ирана. Запреты коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства. Трамп заявил, что соглашение о ядерной программе с Ираном наносит ущерб американским интересам.
Каким? И почему они совсем не в той плоскости, о которой говорят в прессе? И возможны ли аналогичные санкции против России? Об этом в программе "Диалоги" беседуют руководитель направления "Восток" "Правды.Ру" Саид Гафуров и международный обозреватель этого же издания Любовь Степушова.
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Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
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