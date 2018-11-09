России выгодны антииранские санкции

Возможно, это звучит неполиткорректно, но не Россия инициировала санкции и не в ее силах их отменить. Это могут сделать только американцы, которые постоянно повышают градус противостояния с Ираном.



России выгодны антииранские санкции

Напоминаем, что 5 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против Ирана. Запреты коснулись экспорта нефти, банковского сектора и судоходства. Трамп заявил, что соглашение о ядерной программе с Ираном наносит ущерб американским интересам.

Каким? И почему они совсем не в той плоскости, о которой говорят в прессе? И возможны ли аналогичные санкции против России? Об этом в программе "Диалоги" беседуют руководитель направления "Восток" "Правды.Ру" Саид Гафуров и международный обозреватель этого же издания Любовь Степушова.