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Иран vs CША: к чему приведет блокировка Ормузского пролива

Правда ТВ » Диалоги

На минувшей неделе президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Тегеран заблокирует Ормузский пролив, если США реализуют свою угрозу и введут с ноября 2018 года эмбарго на экспорт иранской нефти на мировой рынок.


Иран vs CША: к чему приведет блокировка Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что если Иран наглухо заблокирует Ормузский пролив, по которому на мировой рынок идет около 80 процентов нефти стран Персидского залива, то в этом случае цены на нефть неминуемо взлетят до планки в 100 долларов за баррель. Естественно, Дональд Трамп может воспользоваться этим шагом Тегерана для объявления войны Ирану.

Ормузский пролив сегодня контролируется двумя странами: северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Оману.Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Ормузский пролив имеет статус международного водного пути и страны, прилегающие к проливу, не имеют право ограничивать прохождение через него судов и танкеров других стран. До 1979 году, пока в Иране существовал шахский режим, Тегеран являлся ближайшим военно-политическим союзником США в регионе.

Вот почему тогда и речи не могло идти о перекрытии Ираном Ормузского пролива. Чуть ранее, в 1973 году, когда страны Персидского залива в рамках противостояния с Израилем объявили миру нефтяное эмбарго, Иран не принял участие в этом демарше, опасаясь ухудшения отношений с США.

Ситуация изменилась после исламской революции 1979 года, когда свергнутый шах Реза Пехлеви панически бежал в США. Новая власть в Тегеране разорвала дипотношения с США, объявив заокеанскую сверхдержаву своим главным врагом. В воде войны Ирана с Ираком в 1980-1988 годах Тегеран впервые озвучил угрозу перекрыть Ормузский пролив. Однако Пентагон опередил Иран, развернув в Персидском заливе свои военные корабли, готовые в любой момент атаковать ВМС Ирана.

Вот и сейчас в свете угрозы нынешнего руководства Ирана перекрыть Ормузский пролив, американский авианосец «Авраам Линкольн» совершил предупредительный маневр в районе Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран получил недвусмысленный сигнал: война неминуема, если Иран попытается блокировать свободное судоходство в проливе.Аналитики считают, что, несмотря на грозные заявления из Тегерана, Иран вряд ли пойдет на обострение с США.

И вот почему. Иран уже сегодня может праздновать дипломатический успех, так как Тегерану удалось расколоть ранее казавшийся нерушимым единый фронт США и Евросоюза.Вспомним, что во время бомбардировок американцами Сербии, Ирака и Ливии европейские партнеры по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. Однако теперь, когда 8 мая сего года Дональд Трамп объявил о выходе США из «иранской ядерной сделки», подписанной в 2015 году, европейские страны НАТО впервые за долгие десятилетия открыто пошли против воли США. Более того, они выступили единым фронтом против Вашингтона.

В минувшую пятницу, 6 июля, главы МИД стран ЕС, России и Китая обсудили на совещании в Вене сохранение ядерной сделки с Ираном. Причем страны Евросоюза демонстративно не пригласили на эту встречу США. Участники совещания выступили против политики Трампа, направленной на изоляцию Ирана, и они заявили о стремлении расширить торгово-экономические отношения с Тегераном.Таким образом, как считают аналитики, в создавшейся ситуации, когда ЕС, Россия и Китай выступают в роли союзников Ирана, официальный Тегеран вряд ли даст Вашингтону повод для развязывания войны. И угроза блокировать Ормузский пролив стала, скорее всего, удачным пиар-ходом Ирана в его словесной войне с США.

Подробнее о грозном заявлении Тегерана в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева

 

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Темы сша иран нефть ормузский пролив
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