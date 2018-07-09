На минувшей неделе президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что Тегеран заблокирует Ормузский пролив, если США реализуют свою угрозу и введут с ноября 2018 года эмбарго на экспорт иранской нефти на мировой рынок.
Эксперты предупреждают, что если Иран наглухо заблокирует Ормузский пролив, по которому на мировой рынок идет около 80 процентов нефти стран Персидского залива, то в этом случае цены на нефть неминуемо взлетят до планки в 100 долларов за баррель. Естественно, Дональд Трамп может воспользоваться этим шагом Тегерана для объявления войны Ирану.
Ормузский пролив сегодня контролируется двумя странами: северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Оману.Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Ормузский пролив имеет статус международного водного пути и страны, прилегающие к проливу, не имеют право ограничивать прохождение через него судов и танкеров других стран. До 1979 году, пока в Иране существовал шахский режим, Тегеран являлся ближайшим военно-политическим союзником США в регионе.
Вот почему тогда и речи не могло идти о перекрытии Ираном Ормузского пролива. Чуть ранее, в 1973 году, когда страны Персидского залива в рамках противостояния с Израилем объявили миру нефтяное эмбарго, Иран не принял участие в этом демарше, опасаясь ухудшения отношений с США.
Ситуация изменилась после исламской революции 1979 года, когда свергнутый шах Реза Пехлеви панически бежал в США. Новая власть в Тегеране разорвала дипотношения с США, объявив заокеанскую сверхдержаву своим главным врагом. В воде войны Ирана с Ираком в 1980-1988 годах Тегеран впервые озвучил угрозу перекрыть Ормузский пролив. Однако Пентагон опередил Иран, развернув в Персидском заливе свои военные корабли, готовые в любой момент атаковать ВМС Ирана.
Вот и сейчас в свете угрозы нынешнего руководства Ирана перекрыть Ормузский пролив, американский авианосец «Авраам Линкольн» совершил предупредительный маневр в районе Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран получил недвусмысленный сигнал: война неминуема, если Иран попытается блокировать свободное судоходство в проливе.Аналитики считают, что, несмотря на грозные заявления из Тегерана, Иран вряд ли пойдет на обострение с США.
И вот почему. Иран уже сегодня может праздновать дипломатический успех, так как Тегерану удалось расколоть ранее казавшийся нерушимым единый фронт США и Евросоюза.Вспомним, что во время бомбардировок американцами Сербии, Ирака и Ливии европейские партнеры по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. Однако теперь, когда 8 мая сего года Дональд Трамп объявил о выходе США из «иранской ядерной сделки», подписанной в 2015 году, европейские страны НАТО впервые за долгие десятилетия открыто пошли против воли США. Более того, они выступили единым фронтом против Вашингтона.
В минувшую пятницу, 6 июля, главы МИД стран ЕС, России и Китая обсудили на совещании в Вене сохранение ядерной сделки с Ираном. Причем страны Евросоюза демонстративно не пригласили на эту встречу США. Участники совещания выступили против политики Трампа, направленной на изоляцию Ирана, и они заявили о стремлении расширить торгово-экономические отношения с Тегераном.Таким образом, как считают аналитики, в создавшейся ситуации, когда ЕС, Россия и Китай выступают в роли союзников Ирана, официальный Тегеран вряд ли даст Вашингтону повод для развязывания войны. И угроза блокировать Ормузский пролив стала, скорее всего, удачным пиар-ходом Ирана в его словесной войне с США.
Подробнее о грозном заявлении Тегерана в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
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