Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений

Сегодня в программе "Правда на грядках" поговорим о сорняках, агрессивных растениях, лягушках, кротах, яблоневых цветоедах и о многом другом
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.