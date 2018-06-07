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Автор Редакция рубрики "Общество"

Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений

Правда ТВ » Диалоги

Сегодня в программе "Правда на грядках" поговорим о сорняках, агрессивных растениях, лягушках, кротах, яблоневых цветоедах и о многом другом


Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений

 

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Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений
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