Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений

Сегодня в программе "Правда на грядках" поговорим о сорняках, агрессивных растениях, лягушках, кротах, яблоневых цветоедах и о многом другом



Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений