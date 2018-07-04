Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Правда ТВ » Диалоги
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости Теория Потребления ЯМЭФ-2018 ПМЭФ-2018 КриптоПравда
Автор Редакция рубрики "Политика"

Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах

Правда ТВ » Диалоги

Находясь в сложной экономической ситуации, какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган? Пойдет ли на конфронтацию с Западом и как тогда сложатся отношения с Россией? Политолог Икбаль Дюрре считает, что Россия очень помогла Эрдогану выиграть на этих президентских выборах.


Как Россия помогла Эрдогану на выборах

Турции нужны деньги. На какие уступки пойдет Эрдоган, вы узнаете в этом выпуске видеоблога Икбаля Дюрре и его гостя востоковеда-тюрколога Амура Гаджиева.

Эксперты умоляют бедных россиян прекратить шопинг Эксперты умоляют бедных россиян прекратить шопинг

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Турция Амур Гаджиев Икбаль Дюрре Реджеп Эрдоган президенсткие выборы
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Формула небес
Люди-праздники - кто они?
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Сейчас читают
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Люди-праздники - кто они?
Формула небес
Люди-праздники - кто они? Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Страхование
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру Видео 
Новости Все >
Иностранцев на МКС будут кормить русской пищей
Иностранные болельщики продолжают восхищаться "жизнью русских"
Скотланд-Ярд запросил у России информацию по Солсбери
Это вам не "Новичок": в центре Европы похищен яд кураре
Иностранные фанаты назвали поразившие их станции метро
Файлы Google Docs появились в открытом доступе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Наука и техника
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Политика
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко
Политика
Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко
Политика
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Общество
Минтруда хочет заставить работодателей премировать некурящих
Василий Амирджанов Солсбери не отпускает призрак "Новичка" Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди-праздники - кто они? Соломон Соловьев Станислав Варыханов Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента Станислав Варыханов
Комментарии
"Носить перед зеркалом": за что Кириенко получил звезду Героя России
Либеральная оппозиция требует от Трампа "задушить Путина и Россию"
Либеральная оппозиция требует от Трампа "задушить Путина и Россию"
Водитель, знай! Независимый топливный союз признал недолив бензина
"Носить перед зеркалом": за что Кириенко получил звезду Героя России
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Доллар ждет золотой удар и обесценивание
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Либеральная оппозиция требует от Трампа "задушить Путина и Россию"
Иностранные фанаты назвали поразившие их станции метро
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Порошенко специально унизил Православную церковь
Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС
Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС
Устал изменять жене: "кандидат от народа" Грудинин разводится
Российской сборной не дадут миллионы за ЧМ-2018
Доллар ждет золотой удар и обесценивание
Собянин хочет прокатиться на рейтинге Путина
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Мир
Fake news для нужных политических решений

Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой по﻿литологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался