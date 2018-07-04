Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах

Находясь в сложной экономической ситуации, какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган. Пойдет ли на конфронтацию с Западом и как тогда сложатся отношения с Россией? Политолог Икбаль Дюрре считает, что Россия очень помогла Эрдогану выиграть на этих президентских выборах.



Как Россия помогла Эрдогану на выборах

Турции нужны деньги и на какие уступки пойдет Эрдоган вы узнаете в этом выпуске видеоблога Икбаля Дюрре и его гостя востоковеда, тюрколога Амура Гаджиева.