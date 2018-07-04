Находясь в сложной экономической ситуации, какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции Реджеп Эрдоган. Пойдет ли на конфронтацию с Западом и как тогда сложатся отношения с Россией? Политолог Икбаль Дюрре считает, что Россия очень помогла Эрдогану выиграть на этих президентских выборах.
Турции нужны деньги и на какие уступки пойдет Эрдоган вы узнаете в этом выпуске видеоблога Икбаля Дюрре и его гостя востоковеда, тюрколога Амура Гаджиева.
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Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
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