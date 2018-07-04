Какие вопросы могут обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Трампа и почему Западу выгоднее договариваться о долгосрочных гарантиях с Россией, а не только с американцами рассуждают Инна Новикова, главный редактор Pravda.ru и политолог Леонид Крутаков.
"То, что Трамп, преодолевая дикое внутренне сопротивление своего американского истеблишмента, все-таки идет на эту встречу, означает, что он понимает что у него есть силы и желание начать диалог с Россией. А альтернатива диалогу какая - война?" - подробнее в прямом эфире Pravda.ru
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Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.