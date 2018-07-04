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Автор Редакция рубрики "Политика"

Трамп: Крым - русский, а Янукович - пешка в большой игре

Правда ТВ » Диалоги

Какие вопросы могут обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Трампа и почему Западу выгоднее договариваться о долгосрочных гарантиях с Россией, а не только с американцами рассуждают Инна Новикова, главный редактор Pravda.ru и политолог Леонид Крутаков.


Трамп: Крым - русский, а Янукович - пешка в большой игре

"То, что Трамп, преодолевая дикое внутренне сопротивление своего американского истеблишмента, все-таки идет на эту встречу, означает, что он понимает что у него есть силы и желание начать диалог с Россией. А альтернатива диалогу какая - война?" - подробнее в прямом эфире Pravda.ru

 

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