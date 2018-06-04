Топ-10 продуктов: употреблять только в органическом качестве

В этом выпуске программы "Правда на грядках" ведущий Сергей Новиков и его гость Андрей Лысенков, директор органа по сертификации органического сельского хозяйства, развеют мифы об органическом земледелии и подскажут как перейти на органически чистые продукты, а так же расскажут о ТОП-10 безопасных продуктов.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
Александр Лукашенко выступил с предложением к российскому правительству по формату поведения пограничников на границе России с Белоруссией.
В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Украинские радикалы отметились очередной циничной акцией, притащив муляжи гробов к посольству РФ, которые должны были символизировать ответственность российских властей за гибель бойцов так называемой ЧВК "Вагнер". Киевляне "перформанса" не оценили.