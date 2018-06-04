Топ-10 продуктов: употреблять только в органическом качестве

В этом выпуске программы "Правда на грядках" ведущий Сергей Новиков и его гость Андрей Лысенков, директор органа по сертификации органического сельского хозяйства, развеют мифы об органическом земледелии и подскажут как перейти на органически чистые продукты, а так же расскажут о ТОП-10 безопасных продуктов.



Андрей Лысенков: "Топ-10 продуктов", которые крайне желательно употреблять в органическом качестве