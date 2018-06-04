Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Правда ТВ » Диалоги
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости Теория Потребления ЯМЭФ-2018 ПМЭФ-2018
Автор Редакция рубрики "Общество"

Топ-10 продуктов: употреблять только в органическом качестве

Правда ТВ » Диалоги

 В этом выпуске программы  "Правда на грядках" ведущий Сергей Новиков и его гость Андрей Лысенков, директор органа по сертификации органического сельского хозяйства, развеют мифы об органическом земледелии и  подскажут как перейти на органически чистые продукты, а так же расскажут о ТОП-10 безопасных продуктов. 


Андрей Лысенков: "Топ-10 продуктов", которые крайне желательно употреблять в органическом качестве
Дедолларизация Африки начинается Дедолларизация Африки начинается
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы сад огород продукты сергей новиков
Обсудить
Актуальная аналитика
ПМЭФ-2018
Рязань на ПМЭФ: будущее за цифровой экономикой
Как отдохнуть
Куда сводить иностранца в Москве
Диалоги
Топ-10 продуктов: употреблять только в органическом качестве
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Почему Швеция идет на самоубийство
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Сейчас читают
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Куда сводить иностранца в Москве
Как отдохнуть
Куда сводить иностранца в Москве
Европа заразила весь мир проказой
Человек
Европа заразила весь мир проказой Видео 
Россия пошлет военных на пороховую бочку Евразии
Экспертное мнение
Россия пошлет военных на пороховую бочку Евразии
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
Силовые структуры
База на Курилах: почему осторожны адмиралы
Новости Все >
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Танцуя в баре, агент ФБР застрелил одного из отдыхающих. Видео
В рейтинге лучших дорог мира Россия обогнала Казахстан и Украину
В Молдавии окончательно запретили русские новости
Восемь килограммов пластиковых пакетов стали смертельными для кита
"Роза Хутор": для нас важнее внутренний турист, чем иностранный
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Евросоюз
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Белоруссия
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Белоруссия
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Александр Лукашенко выступил с предложением к российскому правительству по формату поведения пограничников на границе России с Белоруссией.

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Мир
Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой

В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой
Автомобильные протесты охватывают Россию
Экономика
Автомобильные протесты охватывают Россию
Общество
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
Мир
В Чите уничтожили польские яблоки
Дарья Касьянова Куда сводить иностранца в Москве Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.06 горды Соломон Соловьев Любовь Степушова Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО Любовь Степушова
Комментарии
Сбербанк уступил ВТБ первенство по ипотечным сделкам
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
НАТО решил подготовиться к войне с Россией
США заставляют Китай каяться за подавление Майдана на Тяньаньмэнь
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Украина готова отдать за террориста Сенцова 23 пленных россиян
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Сорос: Итальянское правительство контролируется Путиным
Посол США нырнул в прорубь, чтобы наказать Путина
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Украина готова отдать за террориста Сенцова 23 пленных россиян
Россия сомневается: русофоб Стаховский или пиарится?
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
День ареста засчитают за два дня в колонии
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ

Украинские радикалы отметились очередной циничной акцией, притащив муляжи гробов к посольству РФ, которые должны были символизировать ответственность российских властей за гибель бойцов так называемой ЧВК "Вагнер". Киевляне "перформанса" не оценили.

"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался