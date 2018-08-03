В разгар летнего сезона стало очевидным: внутри стран НАТО происходит раскол. Интересы США как ведущего члена альянса и европейских партнеров Вашингтона все чаще не только не совпадают, но и противоречат друг другу. По крайней мере, две проблемы, по котором НАТО раскололось, уже обозначились.
Первая тема - выход США из ядерного соглашения с Ираном. Примечательно, что ни одна европейская страна альянса и даже Великобритания, которая обычно говорит в унисон США, на этот раз не поддержали демарш Дональда Трампа. Другой пункт разногласий - военные расходы стран НАТО. На недавнем саммите альянса Трамп фактически выдвинул ультиматум: если страны Европы не увеличат свои расходы на оборону, то США могут выйти из альянса.
Комментарий международного обозревателя Pravda.ru Айдына Мехтиева
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