Бог спасает человека или делает его виновным?

Что такое обетование и почему оно является первой благой вестью в жизни человека. Как дальше жить, если у тебя в жизни нет никаких перспектив?



Бог спасает человека или делает его виновным?

Первоевангелие и что значит фраза Господа: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" - на эти и другие вопросы отвечает в прямом эфире Pravda.ru настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин.