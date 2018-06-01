Что такое обетование и почему оно является первой благой вестью в жизни человека. Как дальше жить, если у тебя в жизни нет никаких перспектив?
Первоевангелие и что значит фраза Господа: "И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" - на эти и другие вопросы отвечает в прямом эфире Pravda.ru настоятель Богоявленского кафедрального собора в Москве протоиерей Александр Агейкин.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".