Выбрать, подготовить, вырастить семена и не нарваться на мошенников

В студии Правда.Ру ведущий Андрей Туманов вместе с известным биологом и журналистом - Сергеем Новиковым. Они поделятся опытом хранения, пробуждения и выбора качественных семян. Что такое борботирование и скарификация? Что лучше, кирпич или наждачная бумага? Чем гибриды отличаются от сортов? А так же какие новые растения придумали аферисты?
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Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".