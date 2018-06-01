Выбрать, подготовить, вырастить семена и не нарваться на мошенников

В студии Правда.Ру ведущий Андрей Туманов вместе с известным биологом и журналистом - Сергеем Новиковым. Они поделятся опытом хранения, пробуждения и выбора качественных семян. Что такое борботирование и скарификация? Что лучше, кирпич или наждачная бумага? Чем гибриды отличаются от сортов? А так же какие новые растения придумали аферисты?



Выбрать, подготовить, вырастить семена и не нарваться на мошенников

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