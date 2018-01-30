Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова.

Сколько стоит «настоящий» кофе в столичных ресторанах? В каком возрасте стоит начинать употреблять бодрящий напиток и как кофе получает вкус авокадо?



Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова.

Об этом и не только в программе «Теория Потребления» Дарье Касьяновой рассказала консультант по кофе и открытию кофеен в России Анастасия Годунова.