Сейчас никого не удивляют кофейные блогеры – Годунова.

Сколько стоит «настоящий» кофе в столичных ресторанах? В каком возрасте стоит начинать употреблять бодрящий напиток и как кофе получает вкус авокадо?
Об этом и не только в программе «Теория Потребления» Дарье Касьяновой рассказала консультант по кофе и открытию кофеен в России Анастасия Годунова.
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Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
По данным Росстата, рождаемость в России по сравнению с 2016-м снизилась сразу на 10,9%.
Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
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