"Шампань в шубе": тренды, бренды, оливье …

Где в столице находится новое место «гастрономической» силы? Что едят на новый год ресторанные критики и почему гастроизвращения - это хорошо?
Об этом и не только Дарье Касьяновой в программе «Теория Потребления» рассказала «ЛОМ» гастрономического мира и профессиональный гость Елена Усанова
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Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
Судя по первой реакции, не будет ответа на "кремлевский доклад", составленный в Вашингтоне. Аргумент — а какой может быть ответ на телефонный справочник?
Российской экономикой до сих пор управляет "семья" первого президента страны - Бориса Ельцина - по его же договору времен 1990-х годов (о том, что западные "партнеры" забирают всю собственность СССР за пределами России, а взамен дают инвестиции и рычаги влияния).
Кто может рассказать правду об ушедшем поэте? Вадим Туманов — последний из могикан поредевшего ближнего круга Владимира Высоцкого и сам по себе человек-легенда