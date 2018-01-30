"Шампань в шубе": тренды, бренды, оливье …

Где в столице находится новое место «гастрономической» силы? Что едят на новый год ресторанные критики и почему гастроизвращения - это хорошо?



"Шампань в шубе": тренды, бренды, оливье …

Об этом и не только Дарье Касьяновой в программе «Теория Потребления» рассказала «ЛОМ» гастрономического мира и профессиональный гость Елена Усанова