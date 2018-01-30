Разбиваем мифы о вине: деревянная пробка vs пластиковая

Что такое синее вино? Во сколько обойдется россиянам бутылка французского шампанского и как в новогоднюю ночь почувствовать себя гусаром?



Разбиваем мифы о вине: деревянная пробка vs пластиковая

Об этом и не только в программе «Теория потребления» рассказала составитель гениальных винных карт, человек, на вкус которого ровняются столичные знатоки и любители изысканного алкоголя, очаровательная южанка, Влада Лесниченко.