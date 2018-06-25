Искусство быть барменом, или Три коктейля на любовь

О чем говорят люди за барной стойкой? Зачем современному бармену роторный испаритель? И как часто девушки влюбляются в барменов? Об этом рассказывает шеф-бармен MoreGrill Виталий Якименко.