Искусство быть барменом, или Три коктейля на любовь

О чем говорят люди за барной стойкой? Зачем современному бармену роторный испаритель? И как часто девушки влюбляются в барменов? Об этом рассказывает шеф-бармен MoreGrill Виталий Якименко.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Западные журналисты продолжают писать о своих первых впечатлениях от России и россиян. Впечатления оказываются противоположными тому, что говорят западные СМИ.
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Россия засомневалась во власти - после выходок правительства Медведева и чиновников Кремля высокий и ранее непоколебимый рейтинг Путина снижается. Он уже стал похож на рейтинг Горбачева...
Турция после всеобщих выборов 24 июня возвращается к восточной традиции ориентации на личности, а не на институты. В состав парламента вошли партии, которые программно указывают приоритетом сотрудничество с тюркскими субъектами РФ. Надо это использовать для консолидации сотрудничества с Турцией, чтобы не дать американцам разделить Сирию.