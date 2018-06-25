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Автор Редакция рубрики "Общество"

Искусство быть барменом, или Три коктейля на любовь

Правда ТВ » Теория Потребления

О чем говорят люди за барной стойкой? Зачем современному бармену роторный испаритель? И как часто девушки влюбляются в барменов? Об этом рассказывает шеф-бармен MoreGrill Виталий Якименко. 

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Темы бары MoreGrill бармен коктейли Виталий Якименко
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