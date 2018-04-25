Истина в вине

Почему российское вино дороже французского, а гости предпочитают бары-квартиры большим винным ресторанам, рассказывает владелец и идейный вдохновитель сети винных баров под названием Винный базар - Евгения Качалова.
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?