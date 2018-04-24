“Морские Котики” ресторанного пиара

О том, как сделать ресторан популярным, покорить журналистов и московский гастрономический олимп, рассказывает пиар-директор маркетингового агентства Аппетитный маркетинг - Вика Решульская.
В эфире Pravda.ru программа "Теория Потребления"
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?
Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?