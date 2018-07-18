Документальное кино со вкусом

Документальное кино со вкусомКреветка с муравьями, женщины, переворачивающие мир на сковородке и вкусная благотворительность от шеф-поваров. Всё это документальное кино о гастрономической культуре.
Чем ещё удивит Eat Film Festival жителей столицы в программе "Теория Потребления" рассказывает организатор Алена Бочарова.
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Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
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