Документальное кино со вкусом

Документальное кино со вкусомКреветка с муравьями, женщины, переворачивающие мир на сковородке и вкусная благотворительность от шеф-поваров. Всё это документальное кино о гастрономической культуре.



Документальное кино со вкусом

Чем ещё удивит Eat Film Festival жителей столицы в программе "Теория Потребления" рассказывает организатор Алена Бочарова.