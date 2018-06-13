Пробуем Грузию на вкус

Зачем москвичам нужны красные хинкали и как понять откуда родом твой хачапури?
О московско-грузинской кухне рассказывает управляющий сети ресторанов Оджахури и грузинского бара Мегобари - Георгий Мартиашвили.
В эфире программа "Теория Потребления"
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем 14-летней девочки. В центре находится Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.