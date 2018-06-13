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Автор Редакция рубрики "Общество"

Пробуем Грузию на вкус

Правда ТВ » Теория Потребления

Зачем москвичам нужны красные хинкали и как понять откуда родом твой хачапури?


Пробуем Грузию на вкус

О московско-грузинской кухне рассказывает управляющий сети ресторанов Оджахури и грузинского бара Мегобари - Георгий Мартиашвили. 

В эфире программа "Теория Потребления"

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Темы грузия грузинская кухня ресторанный бизнес теория потребления
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