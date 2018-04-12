Мясоеды выбирают гнилое мясо. Как мода на "гнилое" мясо пришла из Краснодара в Москву? Может ли мясной ресторан стать рестораном высокой кухни?
Всё о камерах сухого вызревания, рогах и копытах в программе "Теория Потребления" рассказал Шеф-повар ресторана "Пирог Мясника" Александр Семыкин.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?