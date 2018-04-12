Мясоеды выбирают "гнилое" мясо

Мясоеды выбирают гнилое мясо. Как мода на "гнилое" мясо пришла из Краснодара в Москву? Может ли мясной ресторан стать рестораном высокой кухни?



Мясоеды выбирают "гнилое" мясо

Всё о камерах сухого вызревания, рогах и копытах в программе "Теория Потребления" рассказал Шеф-повар ресторана "Пирог Мясника" Александр Семыкин.