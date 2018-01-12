Совет от шефа: майонез надо есть ложками!

Что готовят топовые шеф-повара дома? Какие блюда будут в тренде в 2018 году и с каким майонезом лучше всего кушать лобстеров? Об этом и не только в программе "Теория Потребления" Дарье Касьяновой рассказал молодая звезда мировой гастрономии Влад Корпусов.



Совет от шефа: Майонез надо есть ложками!