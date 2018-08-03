Всегда на посту

Зачем люди навсегда отказываются от мяса, молока и любой животной пищи? Чем заменяют эти продукты?



Всегда на посту

Веган, вегетарианец и сыроед, кто все эти люди, рассказывает автор блога о здоровом образе жизни Salatshop - Ольга Малышева