Всегда на посту

Зачем люди навсегда отказываются от мяса, молока и любой животной пищи? Чем заменяют эти продукты?
Веган, вегетарианец и сыроед, кто все эти люди, рассказывает автор блога о здоровом образе жизни Salatshop - Ольга Малышева
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.