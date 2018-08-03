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Автор Редакция рубрики "Общество"

Всегда на посту

Правда ТВ » Теория Потребления

Зачем люди навсегда отказываются от мяса, молока и любой животной пищи? Чем заменяют эти продукты?


Всегда на посту

Веган, вегетарианец и сыроед, кто все эти люди,  рассказывает автор блога о здоровом образе жизни Salatshop - Ольга Малышева

 

В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США В Германии предрекли большие проблемы Турции из-за санкций США

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