Люди хотят жить там, где комфортно – Глава Оренбурга

Как власти Оренбурга нашли общий язык с горожанами через соцсети? Какие стратегические задачи стоят перед областным центром? И о чем мечтает глава города?



Люди хотят жить там, где комфортно – Глава Оренбурга

Об этом и не только в программе Клуб главного редактора рассказал сам градоначальник Евгений Арапов.