Как власти Оренбурга нашли общий язык с горожанами через соцсети? Какие стратегические задачи стоят перед областным центром? И о чем мечтает глава города?
Об этом и не только в программе Клуб главного редактора рассказал сам градоначальник Евгений Арапов.
Президентов России и США объединяет любовь к высококлассным лимузинам.
Мир практически стоит на пороге ядерной войны. Политики и дипломаты заключают мирные соглашения, но, как показывает история, они не стоят ровным счетом ничего.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".