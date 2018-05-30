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Автор Алена Миргородская

ПЗРК “Игла”: подразделения войсковой ПВО уничтожили 50 самолетов и ракет противника

Правда ТВ » Армия России

ПЗРК "Игла": обнаружение, распознавание и уничтожение противника за 15 секунд. Высокий профессиональный уровень показали подразделения войсковой (ПВО) России.


ПЗРК “Стрела”: подразделения войсковой ПВО уничтожили 50 самолетов и ракет противника

На полигоне Ейский в Краснодарском крае прошел всеармейский конкурс по полевой выучке зенитных подразделений "Чистое небо-2018". Каждые 30 секунд внезапно запускались мишени в разрешенный сектор стрельбы. Задача зенитчиков - обнаружить, распознать и поразить цель за 15 секунд. По условиям соревнований каждая команда должна была поразить из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) по 6 мишеней.

"Для обозначения авиации и крылатых ракет условного противника были использованы управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". Пуск ракеты-мишени производился с расстояния в 10 км от позиции ПЗРК. Всего в ходе проведения боевых стрельб в рамках соревнований расчетами было израсходовано более 80 управляемых ракет ПЗРК "Игла", поражено свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, уничтожено 27 мишеней "вертолет", - сообщается на сайте российского военного ведомства. 

На мишенных полях, на самих мишенях были установлены видеокамеры и датчики с помощью которых осуществлялся контроль результатов боевых стрельб.

А мобильный комплекс контроля стрельбы подразделений ПВО "Конгломерат-1П" обеспечивал контроль мишенной обстановки и сопровождение "пролетов зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также контроль наземной зоны полигона на площади 20 кв.км".

 

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Темы ПЗРК армия России военные учения
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