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Автор Алена Миргородская

“Папаша” Красной Армии и его легендарный пистолет-пулемет “ППШ-41”

Правда ТВ » Армия России

29 апреля исполняется 121 год со дня рождения прославленного советского конструктора-оружейника Георгия Семеновича Шпагина. Созданный Шпагиным пистолет-пулемёт стал одним из главных символов нашей Великой Победы. 


“Папаша” Красной Армии и его легендарный пистолет-пулемет “ППШ-41”

"Пришёл к нам в мастерскую в 1920 году только что демобилизовавшийся по болезни худенький, невысокий паренёк по фамилии Шпагин. Он оказался родом из ближней деревни. В армии Шпагин работал в полковой оружейной мастерской и имел кое-какие навыки в слесарной работе. Знаний больших в оружейном деле он не обнаружил, но зато показал редкую сообразительность. Он был живой, любознательный, горячий. Мы приняли его в мастерскую. Я велел ему приготовить инструмент: насадить ручку на напильник, подремонтировать тиски, привести в порядок верстак.

Шпагин оказался очень расторопным малым, быстро освоился и начал работать. Во время первой же работы, которую ему поручили - сборки магазинов к автомату Федорова - он придумал усовершенствование: предложил меньше заклепок, но расположил их так, что прочность не уменьшилась. Мы дивились, с какой легкостью он постигал сложные премудрости автоматики", - вспоминал о будущем создателе пистолета-пулемета «ППШ-41» Георгии Шпагине его наставник и учитель Василий Дегтярев. 

 О легендарном оружейнике и его "ППШ-41" рассказывает специалист Музея Победы на Поклонной горе Евгений Короленков.

Благодарим за сотрудничество сотрудников Музея Победы и лично Олега Александровича Волкова.

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Темы ППШ оружие история СССР Великая отечественная война
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