Пентагон закупает самолеты российского и советского производства. Зачем? Как оказалось, существует специальная эскадрилья, которая оценивает боевые качества российских Су-27 и МиГ-29. Технику используют для подготовки летного состава.
Так, российский истребитель Су-27 участвовал в "воздушном бое" с американским самолетом F-16 над авиабазой Неллис в штате Невада. В этом тренировочном бою, по сообщению издания National Interest, погиб подполковник ВВС США, который сидел за штурвалом истребителя Су-27.
Также издание отмечает, что самолеты могут приобретать на Украине и обслуживание такой техники обходится казне крайне дорого
Ситуацию комментирует Владимир Гутенев, депутат ГД РФ
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