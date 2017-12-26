На российском истребителе Су-27 погиб подполковник ВВС США

Пентагон закупает самолеты российского и советского производства. Зачем? Как оказалось, существует специальная эскадрилья, которая оценивает боевые качества российских Су-27 и МиГ-29. Технику используют для подготовки летного состава.



На российском истребителе Су-27 погиб подполковник ВВС США

Так, российский истребитель Су-27 участвовал в "воздушном бое" с американским самолетом F-16 над авиабазой Неллис в штате Невада. В этом тренировочном бою, по сообщению издания National Interest, погиб подполковник ВВС США, который сидел за штурвалом истребителя Су-27.

Также издание отмечает, что самолеты могут приобретать на Украине и обслуживание такой техники обходится казне крайне дорого

Ситуацию комментирует Владимир Гутенев, депутат ГД РФ