Напряженная ситуация в мире не исключает возможность применения современного высокоточного оружия и крылатых ракет стратегического назначения. Поэтому в задачи ПВО сухопутных войск (СВ) России входит прикрытие важных стратегических объектов страны. Большую роль для решения таких задач возлагается на новые зенитно-ракетные комплексы.
Как сообщили в Министерстве обороны, в текущем году зенитно-ракетная бригада Западного военного округа получила ЗРК средней дальности "Бук-МЗ", а «зенитные ракетные полки общевойсковых соединений зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", подразделения ПВО общевойсковых соединений получили новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба".
«Дальнейшее развитие войск ПВО СВ осуществляется путем повышения мобильности, живучести, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширения параметров зоны поражения, снижения времени реакции и массо-габаритных характеристик зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) комплексов», - говорится в релизе военного ведомства.
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