Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Видеоканал » Армия
Точка зрения Необычная неделя Диалоги Клуб Главного Редактора Армия Вся правда о недвижимости
Автор Алена Миргородская

"Войсковой зонтик" России: новейшие ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2" в действии

Видеоканал » Армия

Напряженная ситуация в мире не исключает возможность применения современного высокоточного оружия и крылатых ракет стратегического назначения. Поэтому в задачи ПВО сухопутных войск (СВ) России входит прикрытие важных стратегических объектов страны. Большую роль для решения таких задач возлагается на новые зенитно-ракетные комплексы.


"Войсковой зонтик" России: новейшие ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2" в действии

Как сообщили в Министерстве обороны, в текущем году зенитно-ракетная бригада Западного военного округа получила ЗРК средней дальности "Бук-МЗ", а «зенитные ракетные полки общевойсковых соединений зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2", подразделения ПВО общевойсковых соединений получили новейшие зенитные ракетные комплексы "Верба".

 «Дальнейшее развитие войск ПВО СВ осуществляется путем повышения мобильности, живучести, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширения параметров зоны поражения, снижения времени реакции и массо-габаритных характеристик зенитных ракетных (ракетно-артиллерийских) комплексов», - говорится в релизе военного ведомства.

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Темы бук ПВО армия России противоракетная оборона
Актуальная аналитика
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Мнение
Уходящий год был стабильным для элитной недвижимости — Анастасия Малкова
Точка зрения
Астролог: человечество кардинально изменится через 230 лет
Читательский топ
Россия нашла аргентинскую подлодку
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки
Литва решила подружиться с Россией
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Авторские статьи
США опять хотят отключить РФ от SWIFT. Россия готова?
Взрыв газа в Австрии: украинская труба — всё
Газ
Взрыв газа в Австрии: украинская труба — всё Видео 
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
Декабрь
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Россия нашла аргентинскую подлодку

Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".

Россия нашла аргентинскую подлодку
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Мир
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Общество
Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис

Запад все чаще задается вопросом, как вышло, что КНДР, не обладающая особенной технологической и промышленной базой и финансовыми ресурсами, без усилий смогла за короткое время совершить такой технологический скачок.

В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Россия выплатит МОК 15 млн долларов
Спорт
Россия выплатит МОК 15 млн долларов
Общество
Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки
Мир
США объявили о началах поставок оружия на Украину
Экспертное мнение
Трамп выпустил на волю арабского "джинна"

Признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп проиграл на всех фронтах: "друзья" умолкли, "содержанки" отстранились, а саудиты обрели шанс сколотить "арабское НАТО"

Трамп выпустил на волю арабского "джинна"
"Конфетно-кофейная" акция в честь Порошенко возмутила Саакашвили
Мир
"Конфетно-кофейная" акция в честь Порошенко возмутила Саакашвили
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Мир
Польша попросила вернуть российских офицеров в Донбасс
Игорь Буккер Держись, Альфа Центавра: американцы летят искать "родных" Игорь Буккер Айдын Мехтиев Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту Айдын Мехтиев Петр Восходов В Рождество все немного волхвы Петр Восходов
Комментарии
Росгвардия получит водометы для разгона "майданов"
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Навальный уходит в "нах-нах"
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Навальный уходит в "нах-нах"
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР
КНДР и Южная Корея открыли огонь друг по другу
Навальный уходит в "нах-нах"
Катарские шахматисты бойкотируют ЧМ из-за запрета на флаг
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Участвовать в выборах пожелали 18 партийцев и 25 самовыдвиженцев
Остапа несло: Илон Маск написал, что он марсианин
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Без памперсов: американцев учат не пугаться авиации РФ
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
В погоне за идеальным оружием. ФОТО
В погоне за идеальным оружием. ФОТО
Спецназ "дяди Сэма" ФОТО
Спецназ "дяди Сэма" ФОТО
Выживание в течение первых минут и часов после наступления часа “Х” в условиях города
Очистка и обеззараживание воды
Десять смертельных ядов и их действие на человека
Походный чай. Хвойные рецепты
Способы очистки воды
Охотничий нож – советы по выбору
Из чего состоит счастье джентльмена
Из чего состоит счастье джентльмена
5 рекомендаций, которые способствуют саморазвитию
5 рекомендаций, которые способствуют саморазвитию
Как понять, что вас пытаются разозлить
Как понять, что вас пытаются разозлить
10 уловок при общении с детьми
10 уловок при общении с детьми
Почему портится характер после свадьбы
Почему портится характер после свадьбы
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался