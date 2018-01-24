МиГ-31: Воздушный бой в стратосфере

Опубликовано видео воздушного боя. В ближнем космосе летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на высотном истребителе МиГ-31 перехватили нарушителя государственной границы. На высоте 20 км условный противник ворвался в воздушное пространство. По тревоге в небо был поднят экипаж сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.



МиГ-31: воздушный бой в стратосфере

«Экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2,2 тысячи километров в час занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте более 14 километров, нашел, захватил и уничтожил воздушную цель с помощью электронного пуска ракеты», - сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.