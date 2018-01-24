Опубликовано видео воздушного боя. В ближнем космосе летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота на высотном истребителе МиГ-31 перехватили нарушителя государственной границы. На высоте 20 км условный противник ворвался в воздушное пространство. По тревоге в небо был поднят экипаж сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31.
«Экипаж истребителя на сверхзвуковой скорости более 2,2 тысячи километров в час занял позицию в нижних слоях стратосферы на высоте более 14 километров, нашел, захватил и уничтожил воздушную цель с помощью электронного пуска ракеты», - сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
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