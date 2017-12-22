Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2

За последнее время Россия показала всему миру ряд новинок в области вооружений, фактически не имеющих аналогов за рубежом.



Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и гроза авианосцев Супер-Пиранья-2

К ним относятся такие разработки, как РЛК "Зоопарк-1", способная за одну минуту вскрывать до 70 целей, роботы-саперы "Скарабей" и "Сфера", а также подводные лодки-малютки, способные уничтожить авианосцы "Супер-Пиранья-2".