Легендарной "Катюше" 77 лет. "Волчий вой нагонял на нас тоску и дурные предчувствия. Но даже он был лучше, чем завывание "органа Сталина". Так мы прозвали секретное оружие русских, которое они сами называли "Катюшами".
Снаряды, выпускаемые этим оружием, скорее напоминали ракеты. Невероятный грохот взрывов, языки пламени — все это ужасно пугало наших бойцов. Когда нас обстреливали "Катюши", у нас горела техника, гибли люди", — вспоминали немецкие захватчики, пережившие налет ракет и снарядов реактивного миномета БМ-13.
Реактивный миномет был принят на вооружение 21 июня 1941 года и получил среди солдат и офицеров Красной Армии ласковое прозвище "Катюша".
Подробно о легендарной русской "Катюше" и первом боевом крещении "Боевой машины 13" (БМ-13), о формировании 1-й отдельной экспериментальной батареи для проверки боевой эффективности нового оружия, командиром которой был капитан Иван Флеров, рассказывает Александр Михайлов, специалист-историк музея Победы на Поклонной Горе.
Благодарим за сотрудничество Музей Победы на Поклонной горе.
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