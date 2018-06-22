Секретное оружие русских: реактивный миномет БМ-13 (легендарная "Катюша")

Легендарной "Катюше" 77 лет. "Волчий вой нагонял на нас тоску и дурные предчувствия. Но даже он был лучше, чем завывание "органа Сталина". Так мы прозвали секретное оружие русских, которое они сами называли "Катюшами".



Секретное оружие русских: реактивный миномет БМ-13

Снаряды, выпускаемые этим оружием, скорее напоминали ракеты. Невероятный грохот взрывов, языки пламени — все это ужасно пугало наших бойцов. Когда нас обстреливали "Катюши", у нас горела техника, гибли люди", — вспоминали немецкие захватчики, пережившие налет ракет и снарядов реактивного миномета БМ-13.

Реактивный миномет был принят на вооружение 21 июня 1941 года и получил среди солдат и офицеров Красной Армии ласковое прозвище "Катюша".

Подробно о легендарной русской "Катюше" и первом боевом крещении "Боевой машины 13" (БМ-13), о формировании 1-й отдельной экспериментальной батареи для проверки боевой эффективности нового оружия, командиром которой был капитан Иван Флеров, рассказывает Александр Михайлов, специалист-историк музея Победы на Поклонной Горе.

Благодарим за сотрудничество Музей Победы на Поклонной горе.