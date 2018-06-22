Генерал-полковник УТКИН: Война - это наука, а не поэзия

В спецвыпуске программы "Точка зрения" Борис Уткин, ветеран Великой Отечественной войны, участник военного Парада 1941 года на Красной площади, советский военачальник, генерал-полковник в эксклюзивном интервью для Pravda.Ru дал подробный анализ Победы в военно-стратегическом измерении.



Генерал-полковник УТКИН: Война - это наука, а не поэзия

"Мы начали войну, уступая Германии в четыре раза в материальных средствах ведения войны — в оружии, в машинах и т. д. Мы победили Германию в 45-м, превышая ее возможности от двух до четырех раз. Следовательно, не только сумели справиться с таким неравенством, но еще и сами это неравенство обратили в свою пользу", — говорит генерал.

Смотрите первую часть интервью "Цена Победы"