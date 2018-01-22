Военное искусство спецвойск: маскировка и дезинформация противника

Инженерные войска РФ 21 января отметили свой профессиональный праздник. Еще при Петре I в России прошли первые инженерные учебные маневры, во время которых прорабатывалась постройка различных оборонительных сооружений.



Военное искусство спецвойск: маскировка и дезинформация противника

Сейчас - это современные специальные войска, которые имеют, согласно поставленным задачам, специальные подразделения: инженерно-саперные, инженерно-разведывательные, инженерно-дорожные, инженерно-технические, инженерно-маскировочные, понтонно-мостовые (понтонные), переправочно-десантные, полевого водоснабжения, штурмовые. А к концу 2018 года в российской армии появятся «ударные» подразделения саперов, - сказал начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Военные специалисты инженерных войск владеют и необычной наукой - дезинформировать противника.