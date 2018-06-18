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Автор Алена Миргородская

Боевой самозарядный пистолет "ТТ": 85 лет табельному оружию советских офицеров

Правда ТВ » Армия России

В июне этого года исполнилось бы 147 лет Федору Васильевичу Токареву, одному из самых прославленных советских оружейников, Герою Социалистического Труда, доктору технических наук. Легендарный оружейник внес огромный вклад в развитие отечественной стрелковой школы. Им были созданы такие образцы оружия, как пистолет "ТТ" и семейство винтовок "СВТ".


Боевой самозарядный пистолет "ТТ": 85 лет табельному оружию советских офицеров

Уже к 1930 году револьвер системы "Наган", который был штатным личным оружием бойцов и командиров Красной Армии, морально и конструктивно устарел. И руководство РККА взяло курс на создание нового самозарядного пистолета, объявив среди конструкторов конкурс. В нем принял участие и Токарев.

Образец, представленный Токаревым, прошел испытания и доказал свое превосходство над остальными конкурентами. Он был достаточно прост в обращении и эксплуататции. "В условиях запыления механизмов, когда другие образцы отказывали, "токаревский" пистолет работал исправно. Новое оружие поступило на вооружение как "7,62-мм пистолет Токарева образца 1930 года. В то же время за пистолетом закрепилось и неофициальное название - "ТТ" (Тула, Токарев)".

 

Подробно о табельном оружии советских офицеров рассказывает для зрителей и читателей Pravda.ru Александр Михайлов, специалист-историк музея Победы на Поклонной горе.

 

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Темы пистолет советская армия табельное оружие оружие советских офицеров
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Армия России
Боевой самозарядный пистолет "ТТ": 85 лет табельному оружию советских офицеров
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