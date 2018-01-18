История про то, как флот Ее Королевского Величества построил авианосец воистину печальна. Британцы спустили новый корабль на воду и сразу выяснилось, что уплотнение гребного вала выполнено некачественно.
Из-за открывшейся течи было затоплено машинное отделение. Впрочем, британцы очень радуются, что их победоносный и страшный Queen Elizabeth все же не затонул, подобно, например, шведскому флагману "Васа" в XVII веке. Заокеанские кузены из США тоже отличились безобразными результатами, которые показал их новый эсминец Zumvalt стоимостью в 4.000.000 долларов США. Похоже, Натовские вояки просто забыли, как правильно строить боевые корабли.
Комментарий военного обозревателя Pravda.ru Александра Артамонова
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