Советский офицер на службе в американской армии

История о том, как наш кадровый офицер Советской армии попал на службу в вооруженные силы США. О вербовке, учебе и спецподготовке и том, как и почему герой нашего интервью все-таки вернулся на Родину смотрите в эксклюзивном материале Pravda.ru.



Советский офицер на службе в американской армии

Имени и лица героя нашего интервью по понятным причинам не называем и не показываем.