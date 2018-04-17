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Автор Алена Миргородская

Советский офицер на службе в американской армии

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История о том, как наш кадровый офицер Советской армии попал на службу в вооруженные силы США. О вербовке, учебе и спецподготовке и том, как и почему герой нашего интервью все-таки вернулся на Родину смотрите в эксклюзивном материале Pravda.ru.


Советский офицер на службе в американской армии

Имени и лица героя нашего интервью по понятным причинам не называем и не показываем.

 

Темы СССР армия вербовка армия США эксклюзив вооруженные силы
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