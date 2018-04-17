История о том, как наш кадровый офицер Советской армии попал на службу в вооруженные силы США. О вербовке, учебе и спецподготовке и том, как и почему герой нашего интервью все-таки вернулся на Родину смотрите в эксклюзивном материале Pravda.ru.
Имени и лица героя нашего интервью по понятным причинам не называем и не показываем.
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Лидеры России, Турции и Ирана - стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане - собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.