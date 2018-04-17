«Трехлинейка» Сергея Мосина: Пять фактов о легендарной винтовке

В далеком 1891 году в России был объявлен конкурс - необходимо было срочно разработать новое и основное оружие для Русской Армии и принять его на вооружение.



«Трехлинейка» Сергея Мосина: Пять фактов о легендарной винтовке

На заседании Оружейного Артиллерийского комитета были представлены винтовка Леона Нагана и винтовка капитана Сергея Мосина. Генерал Василий Бестужев-Рюмин, инспектор оружейных и патронных заводов, отдает предпочтение конструкции Мосина. Практичность и надежность этой винтовки подтверждает и профессор артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Чебышев. "Система капитана Мосина обладает громадными преимуществами", - отмечает генерал.

О легендарном конструкторе, которому в апреле этого года исполняется 169 лет и о его легендарной "трехлинейке" рассказывает специалист Музея Победы на Поклонной горе Евгений Короленков.