В далеком 1891 году в России был объявлен конкурс - необходимо было срочно разработать новое и основное оружие для Русской Армии и принять его на вооружение.
На заседании Оружейного Артиллерийского комитета были представлены винтовка Леона Нагана и винтовка капитана Сергея Мосина. Генерал Василий Бестужев-Рюмин, инспектор оружейных и патронных заводов, отдает предпочтение конструкции Мосина. Практичность и надежность этой винтовки подтверждает и профессор артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Чебышев. "Система капитана Мосина обладает громадными преимуществами", - отмечает генерал.
О легендарном конструкторе, которому в апреле этого года исполняется 169 лет и о его легендарной "трехлинейке" рассказывает специалист Музея Победы на Поклонной горе Евгений Короленков.
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".
Лидеры России, Турции и Ирана - стран-гарантов мирного переговорного процесса в Астане - собрались на прошлой неделе на совместную встречу в Анкаре. Это заседание, которое было запланировано заранее, имело особое значение, поскольку Турция стала первой зарубежной страной, которую президент Путин посетил после своего переизбрания.