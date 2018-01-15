Что нужно знать призывнику: новые правила

В Государственной Думе РФ рассмотрели законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат.



Что нужно знать призывнику: новые правила

Призывная кампания набирает обороты. И все чаще готовы служить в армии даже те, кого медкомиссия отстранила от службы в Вооруженных силах. Могут ли все-таки служить в российской армии такие молодые люди и о законопроекте депутата ГД Андрея Красова вы услышите в комментарии сенатора Франца Клинцевича, Комитет по обороне и безопасности СФ РФ