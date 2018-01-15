В Государственной Думе РФ рассмотрели законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат.
Призывная кампания набирает обороты. И все чаще готовы служить в армии даже те, кого медкомиссия отстранила от службы в Вооруженных силах. Могут ли все-таки служить в российской армии такие молодые люди и о законопроекте депутата ГД Андрея Красова вы услышите в комментарии сенатора Франца Клинцевича, Комитет по обороне и безопасности СФ РФ
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Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.